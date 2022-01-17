Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Вітрила
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Hubble
Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 3318, яка розташована в сузірʼї Вітрила.
Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Сфотографована галактика розташована майже за 115 світлових років від Чумацького Шляху.
Спершу Вітрила були частиною набагато більшого сузір’я, відомого як Арго Навіс (Argo Navis), але воно виявилося непрактично габаритним, тому Argo Navis був розділений на три частини. Вони вже отримали назви Кіль, Корма і Вітрила.
Зокрема, сузірʼя Вітрила отримало таку назву, оскільки «зовнішні краї NGC 3318 нагадують вітрила корабля, що здіймаються під лагідним вітерцем».
Відкривачем цього обʼєкта став британський астроном німецького походження Джон Гершель, який уперше спостерігав за ним 2 березня 1835 року.
Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- У 2021 році він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.
- У жовтні 2021 року Hubble зняв «танець» двох спіральних галактик, а в кінці вересня телескоп зробив фотографію спіральної галактики NGC 5728, розташованої в сузірʼї Терези.
- У серпні 2021 року Hubble показав спіральну галактику в сузірʼї Піч, а до цього галактику в сузірʼї Годинник.