Кібератаку на українські урядові сайти повʼязують зі спецслужбами Білорусі

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Новицький Андрій / УНІАН

За нещодавньою кібератакою на урядові сайти України може стояти група хакерів, повʼязана з білоруською розвідкою. Ідеться про групу UNC1151.

Про це повідомив заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Сергій Демедюк у коментарі Reuters.

«Злам сайтів був лише прикриттям для деструктивніших дій, які відбувалися за кадром, і наслідки яких ми відчуємо найближчим часом», — заявив він.

За словами Демедюка, UNC1151 — це «кібершпигунська група, афілійована зі спецслужбами Білорусі». Вона має досвід нападів на Литву, Латвію, Польщу та Україну, де зокрема поширювала наративи, що засуджують присутність сил НАТО в Європі.

«Шкідливе програмне забезпечення, яке використовується для шифрування деяких урядових серверів, за своїми характеристиками дуже схоже на те, яке використовувала група ATP-29», — додав заступник глави РНБО, пояснивши, що ATP-29 підозрюється у причетності до зламу сайту Нацкомітету Демократичної партії перед президентськими виборами у США у 2016 році.

Ця група спеціалізується на кібершпигунстві та повʼязана з російськими спецслужбами (Службою зовнішньої розвідки РФ).

Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.