У Білому домі підтвердили арешт хакерів REvil російською ФСБ. Один із затриманих причетний до атаки на Colonial Pipeline

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В адміністрації президента США підтвердили факт затримання хакерської групи REvil у Росії.

Про це повідомляє Axios із посиланням на неназваного високопосадовця.

За його словами, РФ поінформувала США про арешт хакерів. Серед затриманих також був учасник атаки на найбільший американський паливний трубопровід Colonial Pipeline у травні 2021 року. Атаку приписували групі DarkSide — за інформацію про неї США оголосили нагороду, проте арешт представника REvil може свідчити про звʼязок між цими групами хакерів.

Чиновник заявив, що США вітають затримання хакерів, але не знають мотивів таких дій з боку російської влади. «На наш погляд, ці події ніяк не повʼязані із тим, що зараз відбувається між Росією і Україною», — додав він.

Окремо чиновник зазначив, що США не мають договору про екстрадицію з Росією, але американська сторона очікує, що хакери постануть перед судом.