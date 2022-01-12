Виведення військ ОДКБ з Казахстану почнеться 13 січня
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Міністерство оборони Російської Федерації
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що виведення сил Організації Договору про колективну безпеку з країни почнеться з 13 січня.
Про це пише місцеве видання KazTag.
«Завтра розпочинається організоване виведення миротворчого контингенту ОДКБ. У мене були переговори із керівниками відповідних держав. Користуючись можливістю, я хотів би висловити вдячність командуванню контингенту за виконану роботу протягом кількох днів», — сказав Токаєв у середу на засіданні оперативного штабу в Алмати.
За його словами, «саме перебування миротворчого контингенту ОДКБ у Казахстані, зокрема в Алмати, відіграло дуже велику роль із погляду стабілізації ситуації в країні».
«Місія оцінюється як дуже успішна. Ще раз висловлюю подяку моїм колегам — главам держав», — сказав Токаєв.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно із фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення з силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерство. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем. В Алмати триває «зачистка», але перестрілок і великих зіткнень уже немає. Військам сил ОДКБ доручили взяти під охорону стратегічні обʼєкти. За сім днів протестів затримали 5,8 тисячі людей, зокрема іноземців.