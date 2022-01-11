МОЗ: Медики і чиновники мають вакцинуватися до кінця січня. Інакше їх відсторонять від роботи

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Медики, комунальники та працівники органів місцевого самоврядування повинні щепитися від коронавірусу до 31 січня. В іншому разі їх відсторонять від роботи.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Як зазначається, новий перелік організацій, представники яких підлягають обовʼязковій вакцинації проти COVID-19, набуде чинності 31 січня.

«Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати», — заявили у МОЗ.

Водночас ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.

«Кількість випадків COVID-19, спричинених новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні існує необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.