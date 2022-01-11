МОЗ: Медики і чиновники мають вакцинуватися до кінця січня. Інакше їх відсторонять від роботи
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Медики, комунальники та працівники органів місцевого самоврядування повинні щепитися від коронавірусу до 31 січня. В іншому разі їх відсторонять від роботи.
Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Як зазначається, новий перелік організацій, представники яких підлягають обовʼязковій вакцинації проти COVID-19, набуде чинності 31 січня.
«Працівники цих установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати», — заявили у МОЗ.
Водночас ця вимога не стосується людей, які мають абсолютні протипоказання до щеплень від коронавірусу та медичний висновок на підтвердження цього.
«Кількість випадків COVID-19, спричинених новим штамом, зростає, а це може створити суттєве навантаження на медичну систему. Саме тому в Україні існує необхідність розширення переліку професій, для яких вакцинація від COVID-19 є обов’язковою», — пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
- Зауважимо, раніше наказ про обов’язкову вакцинацію для медиків мав набрати чинність з 20 січня.
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- 22 грудня 2021 року МОЗ розпочав бустерну вакцинацію медиків і працівників інтернатів. Незабаром можна буде згенерувати відповідний новий COVID-сертифікат.
- 6 січня в Україні дозволили бустерну вакцинацію для всіх людей від 18 років. Бустером бажано щепитися в період від 6 до 9 місяців після отримання другого щеплення. Вакцинуватимуть препаратами Moderna або Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина.