МЗС: Майже 150 українців попросили допомогти їм залишити Казахстан

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Приблизно 150 громадян України звернулися до посольства України в Казахстані по допомогу у поверненні на батьківщину, проте частина вирішила залишитися.

Про це у Facebook повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Водночас через поступову стабілізацію ситуації безпеки частина співвітчизників повідомляє про зміни своїх планів і вирішує залишатися на території Казахстану», — сказав Ніколенко.

За його словами, міжнародне авіасполучення з Нур-Султаном повністю відновлено, крім деяких рейсів європейських авіакомпаній. «На 13 та 16 січня заплановано регулярні рейси до Києва, якими можуть скористатися наші громадяни», — додав речник.

Він зазначив, що відновлюється також транспортне сполучення, зокрема залізничне, між великими казахстанськими містами. За словами Ніколенка, українське посольство домовилося з казахстанською залізницею про можливість придбати групові квитки для громадян України, які виявлять бажання прибути до Нур-Султану для подальшого вильоту до Києва.

«Дипломати також домовилися з авіакомпанією Air Astana про можливість безоплатного перебронювання квитків на скасовані рейси з Алмати на нові рейси з Нур-Султану», — наголосив Ніколенко.

Він зазначив, що у МЗС рекомендують українцям, які хочуть скористатися цією опцією, заздалегідь перевіряти наявність місць і дати рейсів із Нур-Султану. Речник МЗС уточнив, що українців немає серед постраждалих чи затриманих під час останніх подій у Казахстані.