NYT: Росія перекидає до кордону з Україною гелікоптери

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Росія перекидає до кордону з Україною бойові та транспортні гелікоптери.

Про це пише The New York Times.

Американська влада очікувала, що наприкінці грудня — на початку січня до кордону з Україною почнуть стягувати додаткові російські війська, чисельність яких досягне 175 тисяч людей. Проте, за даними розвідувальних органів, цього не відбувається, і зараз біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових. Однак американці побоюються, що розміщена там авіація та гелікоптери можуть стати «вирішальною перевагою» Росії у випадку вторгнення в Україну.

Водночас адміністрація президента Джо Байдена вважає, що планам Росії щодо вторгнення поки що заважає погода через досить мʼяку зиму в Україні. Вона не дозволяє замерзнути ґрунту, що спростило б рух російської військової техніки. Один із чиновників адміністрації президента США повідомив виданню, що Байден навіть залучив до оцінки ситуації метеорологів для більш ретельного вивчення ймовірної погоди в Україні найближчими тижнями.