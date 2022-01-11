Протести в Казахстані: сума збитків перевищила $220 мільйонів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Getty Images / «Бабель»
Сума збитків від масових протестів і заворушень у Казахстані перевищила $220 мільйонів.
Про це повідомили в Національній палаті підприємців країни 11 січня.
Також зазначається, що основна частина суми збитків (93,8 млрд теньге — понад $217 мільйонів) припадає на Алмати.
Загалом постраждали 1 528 підприємців, з них в Алмати — 1 408.
«Це обʼєкти торгівлі, звідки мародери винесли одяг і взуття, хутряні вироби, продукти харчування та алкоголь, дитячі коляски, касові апарати, термінали для оплати, залишивши підприємцям биті вікна та зламані двері. Суми збитків у подібних магазинах варіюються від 200 тисяч до кількох мільйонів теньге. Крім того, із приватних магазинів винесено ящики для пожертвувань», — розповіли в Нацпалаті.
Найбільші збитки зафіксували в мережевих та ювелірних магазинах, а також в автомобільних салонах.
Водночас низка підприємців досі підраховують збитки, тож загальна сума може ще зрости.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли в повстання проти провладного режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингувальників, а в Алмати із 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- Станом на ранок 11 січня в Казахстані, за даними МВС, затримали 9 900 протестувальників. Офіційних даних щодо кількості загиблих людей досі немає.
- Президент Токаєв вже призначив нового прем’єр-міністра й оголосив про поетапне виведення військ Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) через два дні.