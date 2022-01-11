Протести в Казахстані: сума збитків перевищила $220 мільйонів

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Сума збитків від масових протестів і заворушень у Казахстані перевищила $220 мільйонів.

Про це повідомили в Національній палаті підприємців країни 11 січня.

Також зазначається, що основна частина суми збитків (93,8 млрд теньге — понад $217 мільйонів) припадає на Алмати.

Загалом постраждали 1 528 підприємців, з них в Алмати — 1 408.

«Це обʼєкти торгівлі, звідки мародери винесли одяг і взуття, хутряні вироби, продукти харчування та алкоголь, дитячі коляски, касові апарати, термінали для оплати, залишивши підприємцям биті вікна та зламані двері. Суми збитків у подібних магазинах варіюються від 200 тисяч до кількох мільйонів теньге. Крім того, із приватних магазинів винесено ящики для пожертвувань», — розповіли в Нацпалаті.

Найбільші збитки зафіксували в мережевих та ювелірних магазинах, а також в автомобільних салонах.

Водночас низка підприємців досі підраховують збитки, тож загальна сума може ще зрости.