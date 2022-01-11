Протесты в Казахстане: сумма ущерба превысила $220 миллионов

Всего пострадали 1 528 предпринимателей, из них в Алматы — 1 408.

Также отмечается, что основная часть суммы убытков (93,8 млрд тенге — более $217 миллионов) приходится на Алматы.

Сумма ущерба от массовых протестов и беспорядков в Казахстане превысила $220 миллионов.

«Это объекты торговли, откуда мародеры вынесли одежду и обувь, меховые изделия, продукты питания и алкоголь, детские коляски, кассовые аппараты, терминалы для оплаты, оставив предпринимателям битые окна и сломанные двери. Суммы ущерба в подобных магазинах варьируются от 200 тысяч до нескольких миллионов тенге. Кроме того, из частных магазинов вынесены ящики для пожертвований», — рассказали в Нацпалате.

Самые большие убытки зафиксировали в сетевых и ювелирных магазинах, а также в автомобильных салонах.

В то же время ряд предпринимателей до сих пор подсчитывают убытки, так что общая сумма может еще увеличиться.