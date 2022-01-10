ДБР: Арешт активів Порошенка не зачіпає інтереси «5 каналу» і «Прямого»

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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Арешт активів нардепа Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді, не зачіпає інтереси «5 каналу» і «Прямого». Вони можуть працювати без жодних обмежень.

Про це заявила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян під час брифінгу 10 січня.

У ДБР заперечили інформацію, поширену оточенням Порошенка, що нібито суд арештував активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником є холдинг «Вільні медіа».

«ДБР заявляє, що ця інформація є маніпулятивною та не відповідає дійсності. Арешт на корпоративні права на вказані канали та їхні активи не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулося», — додала Сап’ян.

Водночас вона зазначила, що за рішенням суду були заарештовані частки у статутному капіталі ТОВ «Телекомпанія «Автор ТВ» та ДП «ТРК «НБМ — Запоріжжя», бенефіціарним власником яких, згідно з Єдиним реєстром юридичних осіб, є Петро Порошенко — станом на 21 грудня.

Окремо речниця ДБР наголосила, що арешт майна не позбавляє власника права користуватися ним.

Відповідаючи на запитання журналіста, Сап’ян заявила, що Порошенко на момент підписання підозри був бенефіціарним власником телеканалів.

«Це такі процесуальні тонкощі... Але станом на 21 грудня 2021 року він [Порошенко] був бенефіціаром цих двох телевізійних телеканалів. Повністю ухвала суду зі списком відповідно буде оприлюднена наприкінці тижня», — сказала вона.

Зазначимо, раніше адвокат політика Ігор Головань звинуватив ДБР у брехні та опублікував уривки з рішення суду про арешт активів каналів. У них ідеться про арешт активів ДП «ТРК «НБМ — Запоріжжя» та ТОВ «Телекомпанія «Автор ТВ». Головань стверджує, що ці компанії мають безпосередній стосунок до трансляції програм на телеканалах.