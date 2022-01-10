ГБР: Арест активов Порошенко не затрагивает интересы «5 канала» и «Прямого»

Арест активов нардепа Петра Порошенко, подозреваемого в государственной измене, не затрагивает интересы «5 канала» и «Прямого». Они могут работать без ограничений.

Об этом заявила представитель Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян во время брифинга 10 января.

В ГБР отрицают информацию, распространенную окружением Порошенко, якобы суд арестовал активы телеканалов «Прямой» и «5 канал», владельцем является холдинг «Вільні медіа».

«ГБР заявляет, что эта информация манипулятивна и не соответствует действительности. Арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы не налагался и каких-либо ограничений деятельности не произошло», — добавила Сапьян.

В то же время, она отметила, что с решением суда были арестованы доли в уставном капитале ООО «Телекомпания «Автор ТВ» и ДП «ТРК «НБМ — Запорожье», бенефициарным владельцем которых, согласно Единому реестру юридических лиц, является Петр Порошенко — по состоянию на 21 декабря.

Отдельно пресс-секретарь ГБР подчеркнула, что арест имущества не лишает собственника права пользоваться им.

Отвечая на вопросы журналиста, Сапьян заявила, что Порошенко на момент подписания подозрения был бенефициарным владельцем телеканалов.

«Это такие процессуальные тонкости... Но по состоянию на 21 декабря 2021 года он был бенефициаром этих двух телевизионных телеканалов. Полностью определение суда со списком соответственно будет обнародовано в конце недели», — сказала она.

Ранее адвокат политика Игорь Головань обвинил ДБР во лжи и опубликовал отрывки из решения суда об аресте активов каналов. Речь идет об аресте активов ГП «ТРК «НБМ — Запорожье» и ООО «Телекомпания «Автор ТВ». Головань утверждает, что эти компании имеют прямое отношение к трансляции программ на телеканалах.