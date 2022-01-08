У Казахстані оголосили загальнонаціональний траур за жертвами протестів. Напередодні президент наказав стріляти на ураження
- Автор:
- Софія Телішевська
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UN Geneva / Flickr
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив 10 січня днем загальнонаціонального трауру. Напередодні він наказав силовикам відкривати вогонь по протестувальниках на ураження без попередження.
«У звʼязку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці регіонів країни президент ухвалив рішення оголосити 10 січня 2022 року днем загальнонаціональної жалоби», — повідомив речник Токаєва Берік Уалі, передає Tengrinews.kz.
За останніми даними МВС Казахстану, по країні затримано 4 404 особи, серед них іноземні громадяни. Наразі достеменно невідомо, скільки осіб загинули, але за інформацією силовиків, убито близько 26 людей, 26 поранені.
- У Казахстані 2 січня почалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти правлячого режиму. Протестувальники вийшли на вулиці з вимогою відставки всього уряду, включно з фактичним лідером Нурсултаном Назарбаєвим і президентом Касим-Жомартом Токаєвим.
- 4 січня по всій країні почалися зіткнення із силовиками, спроби захоплення адмінбудівель і мародерства. Президент Казахстану назвав протестувальників «терористами» і запросив на допомогу війська країн ОДКБ. Казахстанські силовики й армія застосували зброю проти мітингарів, а в Алмати із 6 січня почалася «зачистка».
- Прокуратура Казахстану порушила справи про масові заворушення і тероризм, а президент Токаєв наказав відкривати вогонь по протестувальниках без попередження.
- Станом на 7 січня офіційно, за даними МВС, у протестах загинули 18 силовиків і 26 протестувальників. ЗМІ повідомляють про тисячі поранених і понад 30 загиблих демонстрантів, але точних даних досі немає.