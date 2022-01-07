ЗМІ: Нурсултан Назарбаєв із дочками виїхали з Казахстану, до країни вилетіли військові з Киргизстану

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Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, який вважається фактичним лідером держави, виїхав із країни разом із трьома дочками.

Про це з посиланням на джерела повідомляє казахстанське видання Orda, уточнюючи, що у країні залишився лише брат Назарбаєва — Болат.

Офіційної інформації щодо цього немає, однак місцеві ЗМІ зазначають, що з початку масових протестів державні телеканали взагалі не згадують про Нурсултана Назарбаєва і членів його родини. Також влада Казахстану перестала використовувати назву Нур-Султан в офіційних повідомленнях — натомість при згадці міста використовує слова «столиця» і «столиця Казахстану».

Тим часом протести та демонстрації у містах країни тривають, а столицю оточили військові. Техніку ввели в Усть-Каменогорськ, Шимкент та інші міста. В Алмати силовики і армія досі ведуть «зачистку» від демонстрантів і, як каже влада, «бойовиків». Неспокійна ситуація поки лише в Алмати. Аеропорт міста закрили до 9 січня.

Tengrinews.kz із посиланням на МВС Казахстану передає, що по країні затримано понад 3 800 людей.

Як передає 24.kg, у Казахстан вилетіли військові Киргизстану із сил ОДКБ. На двох бортах доставлять 150 бійців 25 бригади спеціального призначення «Скорпіон» і 19 одиниць бронетехніки.

На місці вже перебувають білоруські та російські військові. У складі останніх частини, що брали участь у захопленні Криму та війні на Донбасі.

«Миротворцями» з ОДКБ у Казахстані керуватиме Андрій Сердюков — командувач Повітряно-десантних військ Росії, який у 2014 році очолював операцію з окупації Криму.