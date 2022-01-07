ДБР спростовує інформацію про арешт активів «5 каналу» і «Прямого» у справі Петра Порошенка

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Петро Порошенко / Flickr

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію партії «Європейська солідарність» про арешт активів «5 каналу» і телеканалу «Прямий» у справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу, у якій фігурує Петро Порошенко.

Спростування ДБР опублікувало 7 січня.

Державне бюро пояснило: 6 січня Печерський районний суд Києва заарештував нерухомість і корпоративні права Петра Порошенка. Однак на корпоративні права на канали та їхні активи арешт не накладався — їхнім власником є медіахолдинг «Вільні медіа».

Нагадаємо, що про арешт активів «5 каналу» і «Прямого» повідомила 6 січня партія Порошенка «Європейська солідарність».

18 лютого 2021 року Порошенко за «великі гроші» купив телеканал «Прямий», «5 канал» і так йому належав. 8 листопада 2021 року ці телеканали перейшли у власність новоствореного медіахолдингу «Вільні медіа».