Прем’єр-міністр Денис Шмигаль: Наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС відбудеться у квітні

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Восьме засідання Ради асоціації Україна — ЄС може відбутися у квітні 2022 року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Twitter після зустрічі з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

«Актуалізували порядок денний наших двосторонніх відносин. Домовились у квітні провести наступне засідання Ради асоціації Україна — ЄС», — написав він.

Зазначимо, поки що точна дата проведення засідання невідома.

Також Шмигаль подякував Боррелю за візит в Україну, який є важливим на тлі загострення ситуації з боку Росії.

Нагадаємо, засідання Ради асоціації Україна — ЄС проводять із 2017 року. Україні це дає можливість посилювати політичні та економічні звʼязки з ЄС, отримуючи підтримку реформ за рахунок кредитів і гарантій.