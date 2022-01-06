У Казахстані через масові протести застрягла група українців. В МЗС розповіли, коли планується рейс до Києва

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Гонтар Володимир / УНІАН

Група українців ввечері 5 січня не змогла вилетіти рейсом Алмати — Київ через призупинення роботи аеропорту внаслідок масових протестів.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, дипломати допомогли українцям із пошуком місць для ночівлі.

Наразі посольство зʼясовує в адміністрації аеропорту й авіакомпанії, коли українці зможуть вилетіти з Казахстану.

«Сьогодні планується рейс до Києва», — додав Ніколенко та зауважив, що, за даними МЗС, аеропорт Нур-Султана працює у штатному режимі.

Також речник МЗС закликає українців уникати місць масових заходів у Казахстані та зареєструватися в електронній системі «ДРУГ», щоб дипломати могли вчасно надати допомогу.

«Українська держава своїх громадян не залишить напризволяще. Уважно стежимо за розвитком подій у Казахстані. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив відповідним підрозділам дипломатичної служби зосередитись на захисті інтересів українських громадян у Казахстані. Зараз ключовий пріоритет — їхня безпека», — наголосив Ніколенко та запевнив, що посольство України в Нур-Султані перейшло на цілодобовий режим роботи.