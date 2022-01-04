Суд у Канаді присудив сім’ям загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані по $84 мільйони компенсації
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
У Канаді суд присудив сім’ям шести загиблих в авіакатастрофі МАУ в Ірані по $84 мільйони компенсації. Але наразі невідомо, як саме будуть стягувати кошти з Ірану.
Про це пише BBC.
Адвокат сімей зазначив, що його команда планує боротися за блокування і конфіскацію іранських активів у Канаді та за кордоном, зокрема і нафтових танкерів.
Попри те що авіакатастрофа сталася вже два роки тому, а Іран на офіційному рівні визнав, що пасажирський літак було збито ракетою, країни досі не можуть змусити Іран виплатити компенсації сім’ям загиблих.
- 8 січня 2020 року у столиці Ірану після зльоту двома ракетами ППО був збитий пасажирський рейс МАУ PS752. Усі 176 осіб (зокрема 57 громадян Канади) на борту загинули. За кілька днів Іран визнав, що його війська випадково збили літак. Розвідки США та країн Євросоюзу ще 9 січня повідомляли, що у трагедії винні військові. Українська влада заявила про відповідальність Ірану 11 січня.
- У Міністерстві оборони Ірану вважають відповідальним за трагедію оператора ракетної системи, який порушив правила ведення вогню «без дозволу». Комплекс ППО «забули» переналаштувати після переміщення, тому він помилково визначив літак як ціль.
- 17 березня Іран оприлюднив остаточний звіт щодо авіакатастрофи. Україна назвала звіт цинічним і маніпулятивним. Незабаром МЗС України звинуватило Іран у маніпуляціях і відмові від співпраці в розслідуванні.
- У квітні секретар РНБО Данілов заявив, що Іран навмисно збив літак МАУ. На це вказує відмова Ірану надати повний доступ до матеріалів розслідування.
- У травні суд Канади визнав знищення літака МАУ терористичним актом. Іран відмовився визнавати рішення суду.
- Червневий звіт канадської експертизи показав, що цивільні і військові органи Ірану несуть повну відповідальність за загибель рейсу МАУ.