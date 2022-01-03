Bloomberg: олігарх Рінат Ахметов за рік збільшив свої статки на 55%

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Чергинський Костянтин / УНІАН

За 2021 рік особисті статки олігарха Ріната Ахметова зросли на 55% або на $4,14 мільярда. Він залишається єдними українцев, який потрапив у Bloomberg Billionaires Index.

Наразі в рейтингу 500 найбагатших людей планети Ахметов посідає 190 місце. Його статки становлять $11,7 мільярда.

У профайлі олігарха вказано, що «найбагатша людина України володіє System Capital Management, найбільшим промисловим конгломератом країни. Маріупольська компанія інвестує в металургію, видобуток корисних копалин та енергетику. Він володіє енергетичною компанією ДТЕК і контролює 71,2% акцій «Метінвесту» , найбільшого виробника сталі в країні.

За даними аналітиків видання, статки Ахметова можна порівняти з 0,0558% ВВП Сполучених Штатів Америки.

Першу позицію у списку найбагатших людей посідає власник компанії SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск. Наразі його активи оцінюють в $270 мільярдів.