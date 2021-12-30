Чорногорія посилила правила в’їзду для туристів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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comrade_petruha / Pixabay
Чорногорія через погіршення ситуації з коронавірусом встановила нові правила в’їзду.
Про це повідомило посольство України в Чорногорії.
За оновленими правилами, із 2 січня вʼїзд дозволяється за умови наявності одного з двох документів:
- підтвердження повної вакцинації за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше ніж за шість місяців до вʼїзду;
- підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, який має бути зроблений не менше ніж 10 днів тому і не більше ніж 180 днів).
Окрім цього, в обох випадках додатково необхідно мати або негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж 72 години тому, або експрес-тест на антиген (не більше ніж за 48 годин).
Посилені правила вʼїзду діятимуть до 12 січня.
- Раніше правила вʼїзду посилили також Фінляндія, Чехія, Ватикан, Данія, Швеція та інші країни.
- Наприкінці листопада в Південній Африці виявили новий штам коронавірусу, який назвали «Омікрон». ВООЗ одразу внесла його до категорії небезпечних, на рівні зі штамами «Альфа», «Бета», «Гамма» та «Дельта». Усе через велику кількість мутацій, їх в «Омікрона» майже 50.
- На сьогодні достеменно відомо, що існуючі вакцини від коронавірусу менш ефективні проти штаму «Омікрон». Виробники рекомендують колоти три дози замість двох.