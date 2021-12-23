Регулятор США дозволив використовувати таблетки Merck проти коронавірусу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Christina Victoria Craft / Unsplash
Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США схвалило застосування таблеток («Молнупіравір») від коронавірусу компанії Merck для дорослих.
Про це повідомляє Reuters.
Регулятор дав дозвіл на використання таблеток для лікування COVID-19 легкого та середнього ступеня тяжкості у хворих із груп ризику. Таблетки можуть приймати люди від 18 років, які за станом здоровʼя схильні до ризику важкого перебігу хвороби.
Раніше препарат схвалила консультативна група регулятору, але з невеликою перевагою голосів. «Молнупіравір» схвалили 13 експертів проти 10. Їхні побоювання були повʼязані із недостатньою ефективністю препарату.
- 4 листопада Велика Британія першою у світі видала дозвіл на таблетки Merck. 19 листопада Європейське агентство лікарських засобів схвалило застосування цих таблеток, а 24 листопада Кабмін дозволив використання «Молпунавіру» в Україні.
- 27 листопада стало відомо, що таблетки менш ефективні, ніж вважалося. Згідно з даними, представленими Merck, прийом таблеток під час клінічних випробувань знизив ризик госпіталізації або смерті на 30%, тоді як ще на початку жовтня компанія, ґрунтуючись на попередніх даних, заявляла про скорочення ризику госпіталізації або смерті на 50%.
- 16 грудня Данія першою в Євросоюзі дозволила застосування таблеток Merck, а через день Україна підписала угоду на закупівлю цих таблеток. Франція ж розірвала свій контракт на закупівлю.