Секретар РНБО Олексій Данілов: Біля кордону України перебувають 122 тисячі російських військових
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Міноборони Росії
Росія стягнула до українського кордону понад 265 тисяч військових, з них 122 тисячі перебувають на відстані 200 кілометрів.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками робочої поїздки до Івано-Франківської області.
«Ми розуміємо, що там відбувається. Насамперед, ми чітко знаємо кількість військових, які є з боку РФ. Ситуація там ніколи не була спокійною. Наразі ми бачимо, що 122 тисячі перебувають на [відстані] 200 кілометрів і 143 500 військових РФ — на відстані 400 кілометрів від нашого кордону», — повідомив він.
Також Данілов зазначив, що кожна країна має своє бачення цієї ситуації, але президент та вище військове керівництво країни тримає її на контролі.
«У разі загострення — це не може відбутися миттєво, умовно кажучи, сьогодні на сьогодні, для цього треба готуватися, — все це ми відстежуємо», — запевнив він.
Окремо секретар РНБО Данілов нагадав, що з 1 січня 2022 року набуде чинності закон про національний спротив.
«У нас додатково з’являються ресурси, і територіальна оборона, за необхідності, дасть обов’язково відсіч агресору. Зброю треба тримати змащеною. Бажано нею не користувались, але за необхідності всі громадяни знають що треба робити», — сказав Данілов.
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- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».
- Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК «готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю». У США цю заяву спростували, а також запевнили, що «не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека».