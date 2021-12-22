Суд у справі MH17: обвинувачення просить для Гіркіна та інших підозрюваних довічне ув’язнення

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Twitter / Dmytro Kuleba

Обвинувачення у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі улітку 2014 року просить для підозрюваних довічне ув’язнення.

Про це повідомили прокурори на засіданні 22 грудня.

Вони підкреслили, що збиття пасажирського лайнера, яке спричинило смерті 298 людей, — це дуже серйозний злочин. Навіть попри те, що підозрювані могли не мати умислу збивати цивільний літак, це не знімає з них відповідальності.

Окрім цього, підозрювані продемонстрували байдужість до трагедії: вони не співпрацювали зі слідством, приховували злочин, висловлювали неповагу до суду та займалися дезінформацією.

Прокурори підкреслили, що мають сумнів, що підозрювані відбудуть свій вирок, оскільки Росія не екстрадує своїх громадян. Однак вони зазначили, що зі свого боку докладуть максимум зусиль для їхнього арешту, а також попросили суд видати ордер на арешт підозрюваних.

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року біля окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом «Бук» російського виробництва. Загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.