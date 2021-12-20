Amnesty International опублікувала нові дані про катування мігрантів на кордоні Білорусі: людей били, обкрадали і нацьковували собак

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Нелегальні мігранти, які намагалися потрапити з Білорусі до Євросоюзу зазнали з боку білоруських сил на кордоні тортур та жорстокого поводження, здирства, перебували у нелюдських умовах.

Нові докази зловживань оприлюднила на своєму сайті міжнародна організація Amnesty International.

Правозахисники опитали 75 людей, яких заманили до Білорусі «неправдивими обіцянками безперешкодного перетину кордону з Європейським Союзом». Серед опитаних були 66 громадян Іраку, семеро сирійців, які приїхали з Єгипту, Лівану та Сирії, один ліванець та один суданець.

За словами мігрантів, людей, зокрема родини з дітьми, били кийками та прикладами, на них нацьковували собак, а також неодноразово змушували перетинати кордон у небезпечних умовах, наприклад, через річку з швидким плином.

Окрім цього, люди розповіли, що їх позбавляли їжі, води, житла та змушували перебувати в антисанітарії, а також білоруські військові викрадали в них телефони та гроші або вимагали хабарі.

«Дехто мав кастети та черевики зі сталевим наконечником. Вони били нас ногами, поки ми лежали на землі. Змусили віддати гроші та телефони. Моє тіло стало чорно-синім», — розповів громадянин Іраку.

Після потрапляння в «місце збору» мігрантам не дозволяли залишати його або повертатися до неогороджених районів, доступних для цивільного населення. Декілька людей сказали Amnesty International, що їм дозволили залишити «місце збору» та прикордонну зону лише після хабаря.

«Вони вивантажили нас… Було близько десяти [білоруських] солдатів і з ними було чотири собаки. Вони сказали, що спустять собак, і якщо ми не будемо бігти швидко, ті нас покусають. Солдати побігли за нами, б’ючи кийками всіх, хто не біг досить швидко. Пройшовши за нами близько 200 метрів, солдати розвернулися, залишивши нас у буферній зоні посеред лісу. Сім’ї були розділені. Ті, кого вкусили собаки, стікали кров’ю», — розповів один громадянин Сирії.

Одна опитана Amnesty International курдська сирійська сімʼя провела у обгородженій зоні 20 днів. Вони їли лише один раз на день, а одного разу самі були щонайменше 24 години без їжі, щоб нагодувати двох дітей.

Водночас правозахисники звинуватили польську сторону в порушенні міжнародних угод, зокрема в тому, що польські військові примушували мігрантів повертатися до Білорусі, знаючи, що на них там очікують тортури.

Окрім цього, низка людей поскаржилися, що польські солдати також поводилися з ним жорстоко — били телефони, застосовували перцеві балончики та зіштовхували у річки.

«Річка була лише близько 10—15 метрів завширшки, але глибока та стрімка. Нас витіснили з машин та зіштовхнули у воду. Усіх, хто не потрапляв у річку, били кийками. [У них] теж були собаки. Жінок та дітей, а також деяких чоловіків відвезли до іншого місця. Я бачив, як одну людину знесло течією. Якщо ти не вмів плавати, то міг втопитися», — згадує громадянин Іраку.

У звіті також зазначається, що Європейська комісія не вжила жодних заходів проти зловживань.

«1 грудня 2021 року Європейська комісія запропонувала тимчасові надзвичайні заходи, які можуть дозволити Латвії, Литві та Польщі відступити від правил ЄС, зокрема, шляхом утримання шукачів притулку на кордоні протягом 20 тижнів із мінімальними гарантіями та полегшеною депортацією. Цей крок є невиправданим і послабить правову базу ЄС щодо міграції та надання притулку», — наголосили в організації.

Представниця Amnesty Дженніфер Фостер закликала Білорусь «негайно припинити це насильство», а Євросоюз — перестати відмовляти мігрантам «у можливості уникнути цих кричущих порушень, не кажучи вже про повернення їх до Білорусі, де люди стикатимуться з ними знову і знову».