У МЗС України відповіли на вимоги РФ щодо НАТО: Найкраща гарантія безпеки — припинення розвʼязаного Росією збройного конфлікту
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook
Вирішувати питання вступу України до НАТО мають право лише члени Альянсу та сама Україна.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, передає Інтерфакс-Україна.
«Це ж стосується і виняткового суверенного права України самостійно визначати розвиток відносин з іноземними державами на двосторонньому рівні, зокрема у сфері військового співробітництва. Наголошуємо на загальновизнаному факті — головною проблемою безпеки євроатлантичного простору нині є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях», — сказав він.
Також Ніколенко наголосив, що саме згортання ескалації та припинення розвʼязаного Росією міжнародного збройного конфлікту є найкращою гарантією безпеки на континенті.
«Закликаємо Росію як перші конструктивні кроки для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання Мінських домовленостей та домовленостей лідерів «нормандського формату», зокрема спільних узгоджених висновків саміту «нормандської четвірки» 2019 року», — додав речник МЗС України.
Він уточнив, що йдеться про неухильне дотримання режиму припинення вогню, подальше розведення сил і засобів, продовження процесу розмінування, відкриття та забезпечення роботи нових пунктів пропуску на лінії розмежування, проведення наступних етапів процесу взаємного звільнення людей та обміну відповідними списками.
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