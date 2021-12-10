Пентагон все ще фіксує збільшення російських військ на кордоні з Україною

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David B. Gleason / Flickr

Після онлайн-саміту президентів США та Росії військова ситуація біля кордонів України не змінюється. Сполучені Штати Америки й надалі спостерігають скупчення військовослужбовців Російської Федерації.

Про це повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, Пентагон протягом останніх двох тижнів фіксує збільшення російських військових біля кордону з Україною.

«Там усе ще значна кількість військ РФ, у західній частині цієї країни вздовж кордону з Україною. Ми продовжуємо бачити їхнє збільшення останніми днями та тижнями», — заявив прессекретар Пентагону.

Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії в Україну. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.