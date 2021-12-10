«Зрушень не відбулося». МЗС України (поки) не бачить змін у поведінці Росії

Новини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після саміту Джо Байдена з Володимиром Путіним змін у поведінці Росії не відбулося.

Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на слова урядовця.

Кулеба нагадав, що після переговорів президентів відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

«Ми уважно стежили за засіданням, щоб побачити, чи змінила Москва вказівки своїм представникам, а також представникам ОРДЛО щодо поведінки на цьому засіданні. На жаль, змін ми не побачили», – сказав він.

Тепер же Україна очікує на «практичні наслідки» саміту, щоб побачити чи почне Путін «піднімати ставки», чи вирішить поставити паузу.

Крім того, міністр наголосив, що НАТО допустилося стратегічної помилки, не надавши Україні членство в Альянсі до 2014 року. За його словами, в такій ситуації Путін не ризикнув би розпочати конфлікт зі збройними силами НАТО.

Нагадаємо, 7 грудня між президентом США Джо Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним відбувся відеодзвінок, під час якого вони обговорили загрозу вторгнення військ Росії до України. Байден закликав до мирної деескалації та попередив про серйозні санкції. Путін просив гарантії від США щодо нерозширення НАТО на схід.