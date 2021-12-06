У Гонконгу турист із ПАР безконтактно заразив чоловіка штамом «Омікрон» через коридор готелю. Обоє були вакциновані

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Paul Biris / Getty Images

У Гонконгу в готелі, де туристи з різних країн перебували на самоізоляції, вакцинований чоловік з Канади заразився варіантом коронавірусу «Омікрон» від мандрівника з Південної Африки через коридор.

Про це йдеться в дослідженні вчених Гонконзького університету, опублікованому на сайті Центру контролю та профілактики захворювань США (CDC).

За даними дослідників, ці два постояльці готелю не контактували один із одним і були вакциновані двома дозами препарату Pfizer-BioNTech.

Тести на коронавірус обох чоловіків, здані за 72 години до вильоту, показали негативний результат.

За два дні після прибуття до Китаю мандрівник із ПАР безсимптомно заразився коронавірусом, уже через добу його госпіталізували.

Канадієць жив із цим чоловіком на одному поверсі, у номері навпроти, через три дні у нього з’явилися легкі симптоми COVID-19 і його теж госпіталізували.

У решти постояльців, які жили в сусідніх номерах (загалом 12 людей), і персоналу готелю коронавірус не виявили.

Під час розслідування з’ясувалося, що чоловіки не виходили зі своїх номерів, це підтвердили й записи з камер відеоспостереження. Також вони не користувалися одними й тими ж речами і до них не заходили інші люди. Туристи відчиняли двері тільки для того, щоб забрати їжу, залишену співробітниками готелю на порозі, і здати ПЛР-тест, який проводиться раз на три дні.

У зв’язку з цим науковці вважають, що «Омікрон», найімовірніше, передався повітрям через коридор, оскільки геноми вірусу, отримані з цих двох зразків, відрізнялися лише на 1 нуклеотид.