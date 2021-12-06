Телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику в сузірʼї Тукан

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NASA

Космічний телескоп Hubble завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 зробив фотографію спіральної галактики NGC 7329, розташованої у сузір’ї Тукан.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Це фото обробили за допомогою чотирьох фільтрів, кожен з яких охоплює різну область світлового спектра — від ультрафіолетового до оптичного та інфрачервоного.

NASA

На світлині видно характерну структуру спіральних галактик, зокрема, рукави, що закручуються проти годинникової стрілки.

Також у NASA повідомили, що команда Hubble після збоїв відновила роботу третього наукового інструмента — спектрографа Cosmic Origins Spectrograph.

Річ у тім, що у жовтні телескоп перейшов у безпечний режим, припинивши всі спостереження через масштабний збій у роботі — тоді сталася помилка у синхронізації наукових приладів із внутрішніми системами обміну даними.

Найперше фахівці змогли відновити роботу камери Advanced Camera for Surveys), а потім запрацювала камера WFC 3.

28 листопада інженери відновили роботу спектрографа COS, завдяки чому три з чотирьох робочих наукових інструментів телескопа тепер знову ведуть спостереження.

Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. Апарат уже провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.