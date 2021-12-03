Міністр оборони Олексій Резніков: Росія на кордоні використовує тактику хвиль, ескалація можлива наприкінці січня
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Росія протягом року використовує на українському кордоні тактику хвиль: концентрує війська, потім відводить людей, однак техніка залишається. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час години запитань до уряду у парламенті у пʼятницю, 3 грудня.
Так, наприклад, у квітні та вересні Росія притягнула до кордону 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз їх там 41. Сумарна кількість військ на території Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу – 94 300 людей.
Міністр оборони зазначив, що Росія активізувала свої військові навчання, проводить перевірку звʼязку і маскування. Резніков наголосив, що не тільки Україна спостерігає за маневрами Росії на кордоні, «тому сюрпризів не буде».
«Наша розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими, вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірніший час готовності до ескалації — кінець січня. Наголошую, ескалація є ймовірним сценарієм, але не є обовʼязковим, і наше завдання — відвернути його», — зазначив Резніков.
Способи відвернути — політика і дипломатія, «жодних силових провокацій».
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.