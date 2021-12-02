У Facebook та Instagram видалили десятки фейкових акаунтів КДБ Білорусі. Вони розпалювали міграційну кризу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія Meta видалила десятки фейкових акаунтів у соцмережах Facebook та Instagram, які були повʼязані з Комітетом держбезпеки Білорусі та розпалювали кризу з нелегальними мігрантами біля кордонів Євросоюзу.
Про це Meta повідомила у звіті.
Вказано, що в основному акаунти працювали проти Польщі, кордон якої мігранти з країн Близького Сходу штурмують найактивніше. Акаунти видавали себе за журналістів та активістів з Польщі, Литви та інших країн ЄС, виступаючи з критикою та пробілоруською позицією. Розпал їхньої активності розпочався у жовтні цього року.
Польською, англійською та курдською мовами акаунти публікували фото та відео «порушень» прав мігрантів з боку польських прикордонників, розповсюджували фейки та вигідну Мінську позицію. Внутрішній аналіз Meta виявив майже прямий звʼязок цих акаунтів з КДБ.
Окремо правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Польща та Білорусь разом несуть відповідальність за кризу на кордоні. Організація звинувачує польську сторону у ігноруванні прохань людей та жорстокому ставленні, а білоруську — у використанні мігрантів у політичних інтересах.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків. Спроби прориву кордону тривають і досі, але частина мігрантів почала повертатися додому.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС.
- 2 грудня США, ЄС, Британія та Канада ввели санкції проти Білорусі через організацію міграційної кризи. Білорусь обіцяє відповідь.