У Facebook та Instagram видалили десятки фейкових акаунтів КДБ Білорусі. Вони розпалювали міграційну кризу

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Компанія Meta видалила десятки фейкових акаунтів у соцмережах Facebook та Instagram, які були повʼязані з Комітетом держбезпеки Білорусі та розпалювали кризу з нелегальними мігрантами біля кордонів Євросоюзу.

Про це Meta повідомила у звіті.

Вказано, що в основному акаунти працювали проти Польщі, кордон якої мігранти з країн Близького Сходу штурмують найактивніше. Акаунти видавали себе за журналістів та активістів з Польщі, Литви та інших країн ЄС, виступаючи з критикою та пробілоруською позицією. Розпал їхньої активності розпочався у жовтні цього року.

Польською, англійською та курдською мовами акаунти публікували фото та відео «порушень» прав мігрантів з боку польських прикордонників, розповсюджували фейки та вигідну Мінську позицію. Внутрішній аналіз Meta виявив майже прямий звʼязок цих акаунтів з КДБ.

Окремо правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Польща та Білорусь разом несуть відповідальність за кризу на кордоні. Організація звинувачує польську сторону у ігноруванні прохань людей та жорстокому ставленні, а білоруську — у використанні мігрантів у політичних інтересах.