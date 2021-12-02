Держдеп заявив про різкий сплеск антиукраїнської пропаганди в соцмережах — як перед окупацією Криму

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УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах — на рівні початку 2014 року.

Про це він заявив під час пресконференції.

«Осанніми тижнями ми спостерігаємо масивний — більш ніж десятикратний — сплеск активності в соціальних мережах, що просуває антиукраїнську пропаганду. Він наближається до рівнів, які востаннє спостерігалися напередодні вторгнення Росії до України у 2014 році», — сказав Блінкен.

Держсекретар США заявив, що Захід занепокоєний планами Росії дестабілізувати Україну зсередини, а також загрозою широкомасштабної військової операції.

«Ми вже бачили цей сценарій раніше — у 2014 році, коли Росія востаннє вторглася до України. Тоді, як і зараз, значно збільшили чисельність збройних сил біля кордону. Тоді, як і зараз, вони посилили дезінформацію, щоб подати Україну агресором і виправдати заздалегідь сплановані воєнні дії. Ми знову бачили цю тактику протягом останніх 24 годин», — підкреслив Блінкен.