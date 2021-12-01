Розробники BioNTech: Бустерна доза вакцини проти коронавірусу захищає від тяжких наслідків штаму Omicron

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Tim Reckmann / Flickr

Третя доза вакцини від коронавірусу Pfizer-BioNTech дає високий рівень захисту від нового штаму Omicron.

Про це заявили засновники німецької компанії BioNTech Угур Шахін та Озлема Туречі, повідомляє телеканал Т24.

«Не слід боятися нового штаму Omicron. Немає причин для паніки. Ми знаємо про велику кількість мутацій. Вакцина захищає від тяжкого перебігу хвороби. Вакцина забезпечує захист на двох рівнях, перший — це антитіла, а другий — імунні клітини (Т-клітини)», — сказав Шахін.

На думку вченого, бустерна доза вакцини від коронавірусу потрібна усім.

«Особливо для певної вікової групи. Вона [третя доза] забезпечує у 20 разів більший захист. З третьою дозою забезпечується 97-відсотковий захист. Незалежно від «Омікрона», ми рекомендуємо робити третю дозу якнайшвидше», — додав він.