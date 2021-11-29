Таліби просять ЄС допомогти з аеропортом — і тоді всі охочі зможуть виїхати з Афганістану

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Європейський Союз провів дводенні перемовини з членами руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані. Бойовики попросили ЄС про допомогу в підтримці роботи аеропортів.

Результати опублікувала Єврокомісія.

Перемовини відбулись у вихідні, 27 та 28 листопада, у столиці Катару місті Доха (Катар є посередником). ЄС наголошує, що цей діалог не означає визнання Євросоюзом тимчасового уряду, але є частиною оперативної взаємодії на користь афганського народу. Таліби на перемовинах заявили, що вони «прихильні» до того, аби полегшити безпечний проїзд іноземців і афганців, які покидають країну. Саме у звʼязку з цим вони і попросили у ЄС допомогти у підтримці роботи аеропорту.

Зазначимо, що під час приходу талібів до влади катарці разом із турками допомагали керувати кабульським аеропортом, що відіграло важливу роль в евакуації людей із країни після виведення американських військ. Під час афганської республіки, яку підтримували США, аеропортом управляли з допомогою ОАЕ, зараз Емірати намагаються повернути собі контроль над летовищем, щоб завадити дипломатичному впливу Катару на країну. Наразі сили Катару охороняють периметр аеропорту, тоді як спецсили «Талібану» патрулюють райони за його межами.

Крім цього, на перемовинах із ЄС таліби висловили «серйозне занепокоєння» погіршенням гуманітарної ситуації в Афганістані з наближенням зими. Делегація ЄС заявила, що продовжить надавати гуманітарну допомогу Афганістану, а «афганська делегація» нагадала про своє зобовʼязання відновити виплату заробітної плати всім державним службовцям.

Бойовики також знову пообіцяли забезпечити рівний доступ до освіти для дівчаток і хлопчиків на всіх рівнях та право жінок працювати в різних секторах (зараз афганським дівчаткам заборонено ходити до школи, а жінкам — на роботу, таліби заявляють, що у країні поки немає безпечних умов для того, аби вони отримували освіту, «але над цим працюють»).