Із Білорусі до Іраку вилетів пʼятий гуманітарний рейс, який вивіз ще 400 мігрантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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shironosov / Getty Images
Із аеропорту Мінська до Іраку вилетів пʼятий гуманітарний рейс, що вивіз 418 мігрантів, які застрягли на польсько-білоруському кордоні.
Про це повідомила авіакомпанія Iraqi Airways, а деталі пише білоруське видання Zerkalo (колишнє tut.by).
Загалом до Іраку вивезли вже 1 876 людей. Скільки ще залишається — невідомо, однак всього понад тисяча мігрантів висловили бажання повернутись додому.
Ті мігранти, які залишилися, перед цим штурмували кордон Польщі та Білорусі, поранені двоє польських військових. Під час інциденту білоруські служби засліплювали польських офіцерів і солдатів лазерами та стробоскопом.
- З кінця літа Білорусь поступово почала організовувати для Європи міграційну кризу: для цього країна збільшила кількість авіарейсів з Іраку та Сирії. Імовірно, таким чином Білорусь вирішила помститися за санкції за фальсифікації результатів президентських виборів і репресії у країні. На початку листопада ситуація загострилась: кількість мігрантів зросла до кількох тисяч, вони намагались потрапити в Польщу та навіть розбили на кордоні свій табір. Час від часу мігранти намагались прорвати кордон, кидали в польських силовиків каміння (постраждали щонайменше семеро військових) і намагалися перерізати колючі дроти. Білоруських силовиків звинувачували в тому, що вони сприяють мігрантам прорватись через кордон (литовські прикордонники публікували відео, як ті проштовхують нелегалів), а Мінськ усе заперечує.
- 16 листопада Білорусь відкрила для мігрантів неподалік кордону логістичний центр, де вони і залишились на ніч (не всі, частина все ж залишилась біля пункту пропуску). 19 листопада Польща повідомила, що мігрантів не залишилось на кордоні — вони в логістичному центрі Білорусі.
- Україна на тлі міграційної кризи теж посилила свій кордон, залучивши 8,5 тисячі військових, авіацію та дрони. Українська прикордонна служба вже затримала 15 «туристів», які вʼїхали з Білорусі, де «дивились на історичні памʼятки», а тепер хочуть подивитися Львів.