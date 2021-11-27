«Талібан» пообіцяв відкрити школи для дівчаток в Афганістані у 2022 році

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Уряд бойовиків руху «Талібан» обіцяє відкрити школи для дівчаток 2022 року.

Про це повідомив офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід, цитуючи заступника премʼєр-міністра уряду талібів мавлаві Абдула Кабіра.

«Школи для дівчаток у всій країні буде знову відкрито наступного року після завершення нового освітнього плану», — заявив Кабір під час зустрічі з послом Туреччини Джихадом Аргіном.

За словами Кабіра, жінки працюють у різних установах країни, зокрема паспортні столи, аеропорт та сектор охорони здоровʼя, а також у школах у більшості провінцій.

«Афганістан потребує підтримки та співпраці всіх країн, особливо Туреччини, і ми хочемо, щоб Туреччина більше інвестувала в Афганістан», — сказав прем’єр уряду талібів.