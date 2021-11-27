«Талібан» пообіцяв відкрити школи для дівчаток в Афганістані у 2022 році
- Автор:
- Катерина Кадакова
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World Bank Photo Collection / Flickr
Уряд бойовиків руху «Талібан» обіцяє відкрити школи для дівчаток 2022 року.
Про це повідомив офіційний представник «Талібану» Забіхула Муджахід, цитуючи заступника премʼєр-міністра уряду талібів мавлаві Абдула Кабіра.
«Школи для дівчаток у всій країні буде знову відкрито наступного року після завершення нового освітнього плану», — заявив Кабір під час зустрічі з послом Туреччини Джихадом Аргіном.
За словами Кабіра, жінки працюють у різних установах країни, зокрема паспортні столи, аеропорт та сектор охорони здоровʼя, а також у школах у більшості провінцій.
«Афганістан потребує підтримки та співпраці всіх країн, особливо Туреччини, і ми хочемо, щоб Туреччина більше інвестувала в Афганістан», — сказав прем’єр уряду талібів.
- У середині серпня Афганістан захопили таліби, після цього сотні людей почали виїжджати з країни. У столиці тривала масова евакуація дипломатів і громадян інших країн.
- Прийшовши до влади в Афганістані, таліби обіцяли дотримуватися прав жінок і гарантували їхню безпеку. Однак згодом почали зʼявлятися повідомлення про вбивства жінок.
- Незабаром жінкам заборонили займатися спортом, змусили вчитися окремо від чоловіків, «тимчасово» заборонили викладати та навчатися у Кабульському університеті. Їх не запросили до уряду, як обіцяли, та змушували сидіти вдома заради безпеки.
- У листопаді Міністерство сприяння доброчесності та запобігання пороку Афганістану, створене «Талібаном», запровадило нові заборони для жінок — афганським телеканалам заборонили показ художніх фільмів та серіалів, де грають жінки, а тележурналісток та ведучих зобовʼязали зʼявлятися на екранах лише з покритою головою.