На Сицилії в одній із комун проти коронавірусу вакцинували 104% мешканців

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Ted Eytan / Flickr

В Італії в комуні Палаццо Адріано, що розташована на Сицилії, від коронавірусу вакцинували 104% мешканців.

Про це з посиланням на місцеві органи охорони здоровʼя повідомляє The Guardian.

«Принаймні, по одному представнику від кожної родини у містечку щодня проходить через цю площу. Ми скористалися тісними стосунками між родичами та друзями для популяризації кампанії вакцинації. Все, що нам потрібно було зробити, це поінформувати всіх, кого ми зустрічали, нагадати їм про вакцинацію, і наступного дня їхні родичі зʼявилися до лабораторії для уколу», — розповів радник із питань культури Сальваторе Спата.

Водночас мер Ніколо Грана пояснив, що така «неможлива статистика» утворилася через вакцинацію людей, які не є офіційними жителями Палаццо Адріано, проте живуть тут.

Наразі мешканці комуни готуються до отримання бустерних доз проти коронавірусу.