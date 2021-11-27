На Сицилії в одній із комун проти коронавірусу вакцинували 104% мешканців
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ted Eytan / Flickr
В Італії в комуні Палаццо Адріано, що розташована на Сицилії, від коронавірусу вакцинували 104% мешканців.
Про це з посиланням на місцеві органи охорони здоровʼя повідомляє The Guardian.
«Принаймні, по одному представнику від кожної родини у містечку щодня проходить через цю площу. Ми скористалися тісними стосунками між родичами та друзями для популяризації кампанії вакцинації. Все, що нам потрібно було зробити, це поінформувати всіх, кого ми зустрічали, нагадати їм про вакцинацію, і наступного дня їхні родичі зʼявилися до лабораторії для уколу», — розповів радник із питань культури Сальваторе Спата.
Водночас мер Ніколо Грана пояснив, що така «неможлива статистика» утворилася через вакцинацію людей, які не є офіційними жителями Палаццо Адріано, проте живуть тут.
Наразі мешканці комуни готуються до отримання бустерних доз проти коронавірусу.
- В Італії з 15 жовтня влада запровадила обовʼязкову вакцинацію від коронавірусу для працівників усіх сфер, які повинні мати «зелену перепустку». Ідеться про працівників як державних, так і приватних організацій. «Зелена перепустка» дає доступ до робочого місця, відтепер це правило поширюється на всю країну та стосується всіх компаній.
- Після цього у низці міст люди вийшли на акції протесту, вимагаючи скасувати обовʼязкову вакцинацію проти COVID. Подекуди поліція розганяла демонстрантів водометами.
- Раніше бустерне щеплення запровадила Франція, Молдова (для окремих категорій людей), Італія, Німеччина, США, Данія.
- Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною українцям після того, коли країна досягне 50-відсоткової вакцинації населення.