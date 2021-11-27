Мігранти вночі штурмували кордон Польщі та Білорусі, поранені двоє польських військових
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Нелегальні мігранти з Білорусі за минулу ніч 206 разів намагалися прорватися до Польщі, під час штурму були поранені двоє польських військових.
Про це повідомляє прикордонна служба Польщі на своїй сторінці у Twitter.
«Група з понад 100 іноземців вчора штурмувала польсько-білоруський кордон на відрізку кордону, який охороняється прикордонною заставою у Біловежі», — йдеться у повідомленні.
За даними прикордонників, білоруські служби під час спроби прориву засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та стробоскопом.
Також зазначається, що за допомогу мігрантам затримали шістьох громадян Грузії та одного росіянина.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому. Спроби прориву кордону, однак, продовжилися.
- 19 листопада Олександр Лукашенко визнав, що білоруські війська могли допомагати мігрантам потрапити до ЄС. У Польщі заявили, що готові оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні з Білоруссю.