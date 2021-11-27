Мігранти вночі штурмували кордон Польщі та Білорусі, поранені двоє польських військових

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Нелегальні мігранти з Білорусі за минулу ніч 206 разів намагалися прорватися до Польщі, під час штурму були поранені двоє польських військових.

Про це повідомляє прикордонна служба Польщі на своїй сторінці у Twitter.

«Група з понад 100 іноземців вчора штурмувала польсько-білоруський кордон на відрізку кордону, який охороняється прикордонною заставою у Біловежі», — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, білоруські служби під час спроби прориву засліплювали польських офіцерів та солдатів лазерами та стробоскопом.

Також зазначається, що за допомогу мігрантам затримали шістьох громадян Грузії та одного росіянина.