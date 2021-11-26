Ірак евакуював із Білорусі понад 600 мігрантів

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Ірак повернув із Білорусі 617 своїх громадян, які намагалися потрапити нелегально до Євросоюзу.

Як повідомляє Iraqi News Agency з посиланням на іракське Міністерство закордонних справ, переважно повернули жінок з дітьми, оскільки вони зараз основний пріоритет.

Представник МЗС заявив, що евакуація відбувається добровільно, і Ірак планує повернути додому всіх своїх громадян, які застрягли в Білорусі.

Станом на 26 листопада, у Білорусі основну кількість мігрантів із країн Близького Сходу розміщено у таборах та логістичному центрі біля пункту пропуску «Брузги». За даними ЗМІ, багато хто з них налаштований повернуться додому, але є й ті, хто ще сподівається потрапити до ЄС.

У той же час групи мігрантів продовжують зупиняти на кордонах Польщі та Литви. Польська сторона щодня протягом трьох тижнів повідомляє про спроби прориву кордону.