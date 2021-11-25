Польща просить НАТО збільшити присутність сил на східному фланзі. Побоюються нарощення Росією військ

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Piotr Drabik / Flickr

Президент Польщі Анджей Дуда закликав НАТО підвищити готовність сил на східному фланзі у звʼязку з безпековою ситуацією навколо кордонів України.

Про це він заявив у Брюсселі під час спільної з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції, пише Укрінформ.

За словами Дуди, Варшава серйозно занепокоєна ситуацією біля кордонів України.

«Я запропонував генеральному секретареві збільшити готовність сил НАТО в цій частині Європи, на східному фланзі, розглянути можливість збільшення там військової присутності, хоча б у рамках місії Air Policing, усіляких спостережних місій, які патрулюють цю східну частину Північноатлантичного альянсу», — заявив президент Польщі.

Такий крок, на переконання Дуди, необхідний для того, щоб показати усім потенційним агресорам, що НАТО не лише готове до оборони країн-членів, а й звертає увагу на безпеку своїх союзників з-поза меж НАТО.

Водночас посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен наголосила, що на сході України не конфлікт, а війна Росії проти України.

«Я особисто завжди вважала, що це не конфлікт, а війна, яку нав’язали Україні. Нам потрібно працювати дуже ретельно, щоб покласти край війні», — сказала посол Німеччини.

Фельдгузен здивувалася, коли почула заяву Росії, що вони не братимуть участі у наступних перемовинах в межах «нормандського формату», якщо Кремль називатимуть стороною конфлікту на сході України.