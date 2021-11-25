Данія відкрила доступ до бустерної вакцинації усім громадянам від 18 років
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Данія запроваджує бустерне щеплення від коронавірусу для всіх громадян віком від 18 років.
Про це повідомила заступниця голови Управління охорони здоровʼя Данії, пише Associated Press.
«Ревакцинація пропонується з однаковим інтервалом всім особам віком від 18 років», — заявила вона.
Раніше у Данії бустерну дозу могли отримати лише люди похилого віку та з ослабленим імунітетом. Тепер кожен дорослий може вакцинуватися через шість місяців після введення другої дози.
Наразі вакцинація у країні добровільна, 88,4% громадян отримали одну дозу вакцини, а 86,4% — дві.
Водночас міністр охорони здоровʼя Магнус Хойніке заявив, що у Данії посилять карантин, зокрема йдеться про вимогу носити захисні маски та використання COVID-документів.
- 12 листопада у Данії після двох місяців свободи повернули карантинні обмеження на тлі зростання захворюваності на коронавірус, який знову визнали «соціально критичною хворобою».
- Раніше бустерне щеплення запровадила Франція, Молдова (для окремих категорій людей), Італія, Німеччина, США.
- Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко заявив, що бустерна доза вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 стане доступною українцям після того, коли країна досягне 50-відсоткової вакцинації населення.