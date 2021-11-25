Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що напад на Україну коштуватиме РФ занадто дорого: російській економіці зроблять боляче

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Напад на Україну буде занадто дорого коштувати Росії, з погляду як економіки, так і політики.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 25 листопада.

«У Москві мають чітко усвідомити, які політичні, економічні та людські втрати вона понесе у разі нового етапу агресії. Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля», — наголосив він.

За словами Кулеби, він включає політичне та економічне стримування Росії, а також військову допомогу Україні.

«У низці світових столиць розробляються конкретні економічні заходи, які здатні зробити боляче російській економіці та гаманцям російських багатіїв. Ми не намагаємось зрозуміти, що у голові Путіна. Це невдячна справа. Ми працюємо над тим, щоб у ній зʼявилось чітке розуміння: новий напад на Україну буде занадто дорого коштувати, тому не варто цього робити», — зауважив міністр.

Водночас Кулеба пояснив, що йдеться не лише про російську агресію проти України, бо Кремль прагне загалом підірвати безпеку в Європі.