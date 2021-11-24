Мігранти з Білорусі штурмували кордон з Польщею, кидаючи в солдатів каміння і світлошумові гранати. Один прикордонник поранений

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Нелегальні мігранти з території Білорусі за минулу добу намагалися 267 разів незаконно перетнути кордон із Польщею, під час кількох спроб прориву прикордонників закидали камінням, травмувавши одного з бійців.

Про це повідомили у пресслужбі прикордонної служби Польщі.

Так, до однієї з груп мігрантів, які намагалися силою потрапити до Польщі, входили понад 100 агресивних іноземців. Вони кидали каміння в польських прикордонників.

За даними Польщі, напад стався під контролем білоруських служб.

Окрім цього, на ділянці, яку охороняє прикордонний пост у Мельнику, група із 40 агресивних іноземців кидала в польських солдатів каміння, гілки дерев і світлошумові гранати.

Прессекретар прикордонної служби Польщі Анна Михальська повідомила в коментарі TVP, що під час атаки мігрантів один із прикордонників отримав травму голови, йому надали медичну допомогу.

За її словами, усіх мігрантів, яким вдалося прорватися до Польщі, затримали. Їм наказали залишити територію країни.