Мигранты из Беларуси штурмовали границу с Польшей, бросая в солдат камни и светошумовые гранаты. Один пограничник ранен

Нелегальные мигранты с территории Беларуси за минувшие сутки пытались 267 раз незаконно пересечь границу с Польшей, во время нескольких попыток прорыва пограничников забросали камнями, травмировав одного из бойцов.
Об этом сообщили в пресс-службе пограничной службы Польши.
Так, в одну из групп мигрантов, пытавшихся силой попасть в Польшу, входили более 100 агрессивных иностранцев. Они бросали камни в польских пограничников.
По данным Польши, нападение произошло под контролем беларусских служб.
Кроме этого, на участке, который охраняет пограничный пост в Мельнике, группы из 40 агрессивных иностранцев бросали в польских солдат камни, ветки деревьев и светошумовые гранаты.
Пресс-секретарь пограничной службы Польши Анна Михальская сообщила в комментарии TVP, что во время атаки мигрантов один из пограничников получил травму головы, ему оказали медицинскую помощь.
По ее словам, всех мигрантов, которым удалось прорваться в Польшу, задержали. Им приказано покинуть территорию страны.
- После введения санкций против Беларуси на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис. Кроме того, в ЕС считают, что Беларуси в этом помогает Россия.
- С 8 ноября кризис с тысячами мигрантов наблюдается на границе Польши и Беларуси. Там образовался стихийный лагерь, а мигранты несколько раз пытались штурмовать границу. Массовый штурм начался 16 ноября, пострадали 7 польских силовиков.
- С 17 ноября силовики Беларуси начали переводить мигрантов в пограничный логистический центр, а небольшая часть мигрантов решила возвращаться домой. Попытки прорыва границы, однако, продолжились.
- 19 ноября Александр Лукашенко признал, что беларусские войска могли помогать мигрантам попасть в ЕС. В Польше заявили, что готовы оплатить возвращение мигрантов, застрявших на границе с Беларусью.