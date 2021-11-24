Україна почала на кордоні з Білоруссю спецоперацію для уникнення міграційної кризи
- Автор:
- Олег Панфілович
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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
На кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна операція українських прикордонників під назвою «Полісся».
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
Вона проводиться спільно з Національною гвардією, Національною поліцією, Збройними силами та іншими залученими резервами. «Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності», — повідомили в ДПСУ.
Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією створено Міжвідомчий координаційний штаб. Також збільшили і посилили прикордонні наряди на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.
«В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження», — додали в ДПСУ.
У межах контрольованих прикордонних з Білоруссю районів розгорнуть контрольні пости на автомобільних дорогах та почнуть патрулювати основні шляхи, що ведуть до державного кордону. Правоохоронці також перевірятимуть автобусні та залізничні станції.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому.
- Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний. Кордон, однак, посилили військовими та силовиками.