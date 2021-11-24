Україна почала на кордоні з Білоруссю спецоперацію для уникнення міграційної кризи

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Кравченко Андрій / POOL / УНІАН

На кордоні з Білоруссю розпочалася спільна спеціальна операція українських прикордонників під назвою «Полісся».

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Вона проводиться спільно з Національною гвардією, Національною поліцією, Збройними силами та іншими залученими резервами. «Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності», — повідомили в ДПСУ.

Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією створено Міжвідомчий координаційний штаб. Також збільшили і посилили прикордонні наряди на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

«В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження», — додали в ДПСУ.

У межах контрольованих прикордонних з Білоруссю районів розгорнуть контрольні пости на автомобільних дорогах та почнуть патрулювати основні шляхи, що ведуть до державного кордону. Правоохоронці також перевірятимуть автобусні та залізничні станції.