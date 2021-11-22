Польща депортує 200 мігрантів, які все ж прорвались через кордон із Білоруссю

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Польща цього тижня планує депортувати 200 мігрантів, яким все ж вдалось прорвати кордон і потрапити до країни. Для них організують чартерні рейси та повернуть додому.

Про це речниця польської прикордонної служби Анна Михальська повідомила на брифінгу в понеділок, 22 листопада.

«Цього тижня ми плануємо чергові повернення іноземців до країн їхнього походження. Цього тижня ми плануємо депортувати близько 200 людей, зокрема 10 організаторів нелегальної міграції» — сказала Михальська й уточнила, що йдеться переважно про громадян Іраку.

Перед цим Польща заявляла про готовність оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні.

Зазначимо, що в ніч проти 22 листопада польські прикордонники повідомили про 150 мігрантів, які намагались прорвати кордон.

Крім того, Литва розповіла, що білоруські прикордонники змінили тактику у проштовхуванні мігрантів через кордон: штовхають групами по 3—5 людей, через що литовським прикордонникам їх важче виявити, однак все одно виявляють.