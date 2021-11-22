Польща депортує 200 мігрантів, які все ж прорвались через кордон із Білоруссю
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Польща цього тижня планує депортувати 200 мігрантів, яким все ж вдалось прорвати кордон і потрапити до країни. Для них організують чартерні рейси та повернуть додому.
Про це речниця польської прикордонної служби Анна Михальська повідомила на брифінгу в понеділок, 22 листопада.
«Цього тижня ми плануємо чергові повернення іноземців до країн їхнього походження. Цього тижня ми плануємо депортувати близько 200 людей, зокрема 10 організаторів нелегальної міграції» — сказала Михальська й уточнила, що йдеться переважно про громадян Іраку.
Перед цим Польща заявляла про готовність оплатити повернення мігрантів, які застрягли на кордоні.
Зазначимо, що в ніч проти 22 листопада польські прикордонники повідомили про 150 мігрантів, які намагались прорвати кордон.
Крім того, Литва розповіла, що білоруські прикордонники змінили тактику у проштовхуванні мігрантів через кордон: штовхають групами по 3—5 людей, через що литовським прикордонникам їх важче виявити, однак все одно виявляють.
- З кінця літа Білорусь поступово почала організовувати для Європи міграційну кризу: для цього країна збільшила кількість авіарейсів з Іраку та Сирії. Імовірно, таким чином Білорусь вирішила помститись за санкції за фальсифікації результатів президентських виборів іа репресії у країні. На початку листопада ситуація загострилась: кількість мігрантів зросла до кількох тисяч, вони намагались потрапити в Польщу та навіть розбили на кордоні свій табір. Час від часу мігранти намагались прорвати кордон, кидали у польських силовиків каміння (постраждали щонайменше семеро військових) і намагались перерізати колючі дроти. Паралельно білоруських силовиків звинувачували в тому, що вони сприяють мігрантам прорватись через кордон (литовські прикордонники публікували відео, як ті проштовхують нелегалів), а Мінськ усе заперечує.
- 16 листопада Білорусь відкрила для мігрантів неподалік кордону логістичний центр, де вони і залишились на ніч (не всі, частина все ж залишилась біля пункту пропуску). 19 листопада Польща повідомила, що мігрантів не залишилось на кордоні — вони в логістичному центрі Білорусі.
- Україна на тлі міграційної кризи теж посилила свій кордон 8,5 тисячами військових, авіацією та дронами. Українська прикордонна служба вже затримала 15 «туристів», які вʼїхали з Білорусі, де «дивились на історичні памʼятки», а тепер хочуть подивитись на Львів.