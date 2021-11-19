Омбудсмен Грузії: У Міхеіла Саакашвілі виявили ураження мозку, він може впасти в кому

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Олександр Косарєв / УНІАН

Грузинський омбудсмен Ніно Ломджарія повідомила, що у громадянина України та колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі виявили ураження мозку.

Про це Ломджарія повідомила у Facebook 19 листопада.

За її словами, у Саакашвілі розвинулись судоми, що викликані енцефалопатією Верніке — це серйозне захворювання мозку, яке спричинюється тривалим дефіцитом тіаміну (вітаміну В1). Хвороба може викликати сплутаність свідомості, порушення мʼязової координації, проблеми із зором. Подібний стан часто супроводжується іншою хронічною патологією — синдромом Корсакова, для якого характерна втрата памʼяті. У цей період необхідно повне оцінювання процесів у мозку, треба провести дослідження, зокрема, МРТ.

У звʼязку з «критичною ситуацією та очікуваними ускладненнями», омбудсмен Ніно Ломджарія знову закликає міністра юстиції та Спеціальну пенітенціарну службу негайно перевести Міхеіла Саакашвілі у відповідну багатопрофільну лікарню, адже він може впасти у кому, у нього може розвинутись епілепсія, це все може закінчитися смертю.

Саакашвілі з 8 листопада перебуває у медичному закладі при установi виконання покарань № 18 міста Глдані. Однак, цей заклад не відповідає рекомендаціям консиліуму лікарів, там немає необхідного медичного обладнання для реанімації Саакашвілі (якщо в цьому виникне потреба). Тому адвокати політика й український омбудсман Людмила Денісова просять перевести його до приватної лікарні.

Із середини листопада у Саакашвілі почало погіршуватись здоровʼя: спочатку він не міг сам встати з ліжка, потім у нього було блювання кровʼю, а 18 листопада він знепритомнів на зустрічі з адвокатами і його перевели в реанімацію.