Авіація, військові, навчання та ешелони захисту. Голова МВС розповів про охорону кордону з Білоруссю

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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, виступаючи у Верховній Раді, розповів про те, як захищений кордон з Білоруссю на тлі загрози напливу мігрантів із країн Близького Сходу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За словами міністра, до захисту кордону залучено 44 безпілотники, 15 вертольотів, два літаки, оперативні резерви Національної гвардії та Нацполіції.

Силовики та військові цього тижня провели низку навчань, на яких відпрацьовувалися різні сценарії протидії масовому напливу мігрантів. За основу охорони кордону вирішили взяти тактику ешелонного прикриття.

«Перший склад ешелону буде без зброї, лише із захисними засобами. В разі агресивних дій порушників кордону для особового складу другого ешелону передбачено використання необхідних спеціальних засобів та зброї. І ми розуміємо, що в разі загрози життю та здоров’ю прикордонників та правоохоронців ми будемо застосовувати всі належні й передбачені законом засоби захисту, в тому числі вогнепальну зброю», — заявив міністр.

Він додав, що сьогодні, 19 листопада, уряд визначить базові точки формування резерву, щоб він зміг досягти критичних ділянок кордону протягом 30—60 хвилин. Також буде створено міжвідомчий координаційний штаб.