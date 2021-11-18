Українські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю 15 мігрантів. Вони намагалися пройти під виглядом туристів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України
Українські прикордонники затримали 15 мігрантів із країн Близького Сходу, які прибули з Білорусі.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Іноземці намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. За даними прикордонників, вони приїхали рейсовим автобусом з Мінська, і у більшості з них паспорти виявились виданими в один час — у вересні-жовтні 2021 року. Серед них також було четверо підлітків.
Іноземці заявили, що вони «туристи» і їдуть до Львівської області. У Білорусі, за їхніми словами, вони дивилися «історичні памʼятки» на заході країни.
Прикордонники встановили, що вони прилетіли до столиці Білорусі кілька тижнів тому і одразу ж вирушили до Гродненської області, де в районі прикордонного пункту пропуску «Брузги» тисячі мігрантів намагалися штурмувати кордон Польщі.
Цих іноземців не пропустили до України. Держприкордонслужба не зазначила, чи були ці іноземці у групах мігрантів на кордоні Польщі.
- Після введення санкцій проти Білорусі на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу. Також у ЄС вважають, що Білорусі в цьому допомагає Росія.
- З 8 листопада криза з тисячами мігрантів спостерігається на кордоні Польщі та Білорусі. Там утворився стихійний табір, а мігранти кілька разів намагалися штурмувати кордон. Масовий штурм розпочався 16 листопада, через нього постраждали 7 польських силовиків.
- З 17 листопада силовики Білорусі почали переводити мігрантів до прикордонного логістичного центру, а невелика частина мігрантів вирішила повертатися додому.
- Україна готується до різних сценаріїв із нелегальними мігрантами з Білорусі, але в СБУ вважають, що потік малоймовірний. Кордон, однак, посилили військовими та силовиками.