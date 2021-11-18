Українські прикордонники затримали на кордоні з Білоруссю 15 мігрантів. Вони намагалися пройти під виглядом туристів

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Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України

Українські прикордонники затримали 15 мігрантів із країн Близького Сходу, які прибули з Білорусі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Іноземці намагалися перетнути кордон у пункті пропуску на Чернігівщині. За даними прикордонників, вони приїхали рейсовим автобусом з Мінська, і у більшості з них паспорти виявились виданими в один час — у вересні-жовтні 2021 року. Серед них також було четверо підлітків.

Іноземці заявили, що вони «туристи» і їдуть до Львівської області. У Білорусі, за їхніми словами, вони дивилися «історичні памʼятки» на заході країни.

Прикордонники встановили, що вони прилетіли до столиці Білорусі кілька тижнів тому і одразу ж вирушили до Гродненської області, де в районі прикордонного пункту пропуску «Брузги» тисячі мігрантів намагалися штурмувати кордон Польщі.

Цих іноземців не пропустили до України. Держприкордонслужба не зазначила, чи були ці іноземці у групах мігрантів на кордоні Польщі.