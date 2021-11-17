Євросоюз виділив €700 тисяч для допомоги мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Markus Spiske / Unsplash
Європейський Союз виділив €700 тисяч на гуманітарну допомогу вразливим людям, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі. Про це йдеться у його заяві від 17 листопада.
Європейська комісія вже виділила €200 тисяч, які допоможуть Червоному Хресту, який, своєю чергою, надає мігрантам гуманітарну допомогу: продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги. Ще €500 тисяч виділили на гуманітарне фінансування, і зараз ЄС контактує зі своїми гуманітарними партнерськими організаціями щодо використання цих коштів.
Нагадаємо, що 16 листопада частина мігрантів пішла у логістичний центр, який відкрила для них Білорусь. Там на них чекали матраци, теплий одяг, біотуалети, разове харчування та чиста питна вода.
- 8 листопада на кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до країни через Білорусь. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 15 листопада голови МЗС країн Євросоюзу і США погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі через організацію потоку мігрантів. 16 листопада мігранти з камінням в руках штурмували польський кордон, силовики відповідали водометами і сльозогінним газом. Польща звинуватила білоруську владу в тому, що вона забезпечила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків. Загалом з початку міграційних заворушень на кордоні постраждали семеро польських поліцейських, одному з них проломили голову.