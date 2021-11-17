Євросоюз виділив €700 тисяч для допомоги мігрантам на кордоні Польщі та Білорусі

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Європейський Союз виділив €700 тисяч на гуманітарну допомогу вразливим людям, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі. Про це йдеться у його заяві від 17 листопада.

Європейська комісія вже виділила €200 тисяч, які допоможуть Червоному Хресту, який, своєю чергою, надає мігрантам гуманітарну допомогу: продукти харчування, гігієнічні набори, ковдри та аптечки першої допомоги. Ще €500 тисяч виділили на гуманітарне фінансування, і зараз ЄС контактує зі своїми гуманітарними партнерськими організаціями щодо використання цих коштів.

Нагадаємо, що 16 листопада частина мігрантів пішла у логістичний центр, який відкрила для них Білорусь. Там на них чекали матраци, теплий одяг, біотуалети, разове харчування та чиста питна вода.