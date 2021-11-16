Семеро польських поліцейських постраждали в сутичках з мігрантами. Одному з них проломили голову
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Polska Policja
На польському кордоні під час сутичок із мігрантами постраждали щонайменше семеро поліцейських. Одному з них проломили голову.
Про це пише поліція Польщі у своєму Twitter.
«На жаль, унаслідок нападу людей, інспірованих білоруською стороною, один із поліцейських отримав важкі поранення, наразі йому надають допомогу, швидка везе поліцейського до лікарні. Імовірно, [у нього] перелом кісток черепа», — зазначили там.
Також травму голови отримала одна поліцейська, інші п’ятеро правоохоронців — травми рук і ніг. Це сталося через те, що мігранти закидували їх камінням та іншими важкими предметами.
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